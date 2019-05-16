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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-3. kilometrelerinde viyadüklerin köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılırken, araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılırken, bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Beypazarı-Ayaş yolunun 30-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş yönü trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden ve servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Merzifon-Suluova-Amasya yolunun 4-10. kilometrelerinde (Suluova şehir geçişi) alt geçit ve toplayıcı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan (Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı) iki yönlü sağlanıyor.

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Kara Yollarında Durum
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