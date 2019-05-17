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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 31 Mayıs'a kadar otoyolun Gölbaşı Polis Akademisi istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak.

Torbalı-Ödemiş-Kiraz devlet yolunun 5-14. kilometrelerinde bölünmüş yol, Yunak-Akşehir yolunun 40-56. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mersin Liman Hal Köprülü Kavşağı çalışmaları tamamlandı. Bu kesimde devam eden kuzey yan yol ve ana yol üstyapı çalışmaları nedeniyle yolun 3-5. kilometrelerinde trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 25-28. kilometrelerinde (Maçka şehir geçişi) üstyapı çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Bozüyük-İnegöl yolunun 11-12. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Antalya-Burdur yolunun 11-15. kilometrelerinde hafta sonları dahil her gün 13.00-14.00 saatlerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle patlatmalı yapım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşıma 5-25 dakika aralıklarla her iki kesimde kontrollü izin veriliyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 24-26. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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