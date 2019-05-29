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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek tekrar Adapazarı Kavşağı'ndan otoyola yönlendiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Zeytinler-Alaçatı kavşaklarında ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 3. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle yolun bir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresindeki heyelan nedeniyle Korkuteli yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 47-48. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yerköy-Kırıkkale yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Sekili geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat Çevre Yolu) 17-18. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nazilli-Tavas yolunun 6-39. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bafa-Milas yolunun 39-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

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