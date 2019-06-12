Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki çalışmalardan dolayı bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 33-35. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Çankırı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Milas-Yatağan yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bozüyük-İnegöl yolunun 11-12. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerindeki (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'ndeki çalışmalar nedeniyle İspir-İkizdere yönünde ulaşıma Ovit Geçidi'nden, İkizdere-İspir yönünde ise tünel içinden izin veriliyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 0-1. kilometrelerindeki TCDD hemzemin geçit çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan devam ediyor.

