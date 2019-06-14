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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları arasındaki bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları devam ettiğinden trafik akışı TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması dolayısıyla Gümüşova-Bolu yolunun 33-34 kilometreleri, İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolu da trafiğe kapalı olduğundan otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2 kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle otoyolun bu kesiminde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer yönden sağlanıyor.

Kahramanmaraş çevre yolu Hal kavşağındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle, trafik yan yollardan kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Yerköy-Sekili-Kırıkkale yolunun 25-28 kilometreleri arasında sürdürülen tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18 kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Yenişehir-İnegöl yolunun 11-18 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresinde meydana gelen heyelan, Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-28 arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.


Bartın-Kurucaşile yolunun 24-26 kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

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