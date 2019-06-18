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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun (3'üncü Boğaz...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun (3'üncü Boğaz Köprüsü dahil) Kınalı-Odayeri-Hasdal kavşakları sağ ve sol bağlantı yollarında çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu nedenle TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılarak, araçlar Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna, oradan da Gebze gişelerine ve tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Gerede Otoyolu ile D-100 Kervan Kavşağı arasındaki otoyol bağlantı kolunda köprü yapım çalışması nedeniyle 30 Haziran'a kadar D-100 yolunun 32-35. kilometrelerinde İstanbul-Bolu istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı diğer yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 10-13. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 13-19. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 59-63. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun sağ kesimi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Çanakkale-Çan yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel MüdürlüğüYol Durumu Bülteni
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