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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Karataş viyadüğünde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bafa-Milas yolunun 39-40. kilometrelerindeki (Milas şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerinde (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

İzmit-Kandıra yolunun Başiskele (Sarıdere) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarındaki, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44-64. kilometrelerinde bulunan İbrikli, Adagül, Erenler-1, Erenler-2, Erenler-3, Sümbüllü-1, Sümbüllü-2, Sümbüllü-3, Sümbüllü-4, Seyitler-1 ve Seyitler-2 tünellerinde 28 Haziran'a kadar 08.30-17.00 saatlerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

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