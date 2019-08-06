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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Trafik Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34.kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak. Kaynaşlı otoyol girişi trafiğe kapatıldığından sürücüler Düzce gişelerini kullanabilecek.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanacak.

Hopa-Borçka yolunun 12. kilometrelerinde Cankurtaran tünelinin Borçka Hopa yönünde bulunan tüpünde bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 14.00-16.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılacak. Ulaşım servis yolundan devam edecek.

Ortaklar-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde patlamalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-17.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılırken, Konya-Aksaray yolunun14-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çekerek- Sorgun yolunun 57-65. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34.kilometrelerinde yapılan köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 53-57. kilometrelerinde Sapasura, Kışlaburnu, Karakaya, Kayabaşı ve Aksal tünellerinde bakım onarım çalışması nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü devam ediyor.

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Karayolları Genel MüdürlüğüUlaşımYol Durumu
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