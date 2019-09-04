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Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları...

Kara yollarında durum
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ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerinde bulunan Karataş Viyadüğü'nde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşaklarında bulunan Taşoluk mevkisindeki derz yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer taraftan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşaklarında yapılan viyadük çalışmaları sebebiyle 3. kilometrede ulaşıma yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 Viyadüğü Niğde istikametinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Manisa-İzmir yolunun 1-5. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişinde yürütülen çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İyidere-Rize-Çayeli-Ardeşen yolunun 43. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle 17 Eylül'e kadar bölünmüş yolun her iki yönünde trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-26. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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