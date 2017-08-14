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Kara yolunda "tehlikeli antrenman"

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayakçılar, ilçede antrenman yapacak pist olmadığı için çalışmalarını yoldan geçen araçlara ve tehlikeye rağmen trafiğe açık kara yolunda sürdürüyor - Milli kayak antrenörü Ören: "Çok zor şartlarda çalışmalarımızı yapıyoruz. Kara yolu trafiğe açık ve risk içeriyor. Hunilerle yolun bir kısmını kapatmaya çalışıyoruz ama bu yeterli olmuyor maalesef. Gelecek sene için yetkililerden tekerlekli kayak pistinin yapılması sözünü aldık" - Tekerlekli kayak sporcusu Kartal: "Kara yolunda tekerlekli kayak antrenmanları yapıyoruz. Onun dışında koşu, sıçrama ve baton imitasyonu gibi antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Yüksekova'nın gururu olmak istiyoruz"

Kara yolunda


HAKKARİ (AA) - SAİM HARMANCI - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayakçılar, ilçede antrenman yapacak pist olmadığı için çalışmalarını yoldan geçen araçlara ve tehlikeye rağmen trafiğe açık kara yolunda sürdürüyor

Milli antrenörler gözetiminde katılacakları uluslararası yarışmalar için hazırlanan Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı, geçen yıl katıldıkları yarışmalarda 9'u altın 31 madalya elde etti.
İlçede antrenman yapacak pist olmadığı için çalışmalarını dönüşümlü olarak Yüksekova-Şemdinli ve Yüksekova-Esendere kara yolunda gerçekleştiren kayakçılar, yoldan geçen araçlara ve tehlikeye rağmen yarışmalarda kürsüye çıkabilmek için saatlerce ter döküyor.

Genç sporcuları müsabakalara hazırlayan milli kayak antrenörü Bayram Ören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak takımının daha iyi başarılar elde etmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Yüksekovalı sporcuların önemli başarılara imza attıklarını anımsatan Ören, "Sporcularımız K1 Ligi Türkiye Şampiyonası'nda üç birincilik, iki ikincilik ve bir üçüncülük elde etti. Bu yarışma kayaklı koşuydu. Biatlon Türkiye Şampiyonası'nda da sporcularımız şampiyon oldu. Bunlar başlıca aldığımız dereceler. Kızlarımız, çocuklar kategorisinde Anadolu Yıldızlar Türkiye Şampiyonu oldu. Şimdi önümüzdeki kış düzenlenecek uluslararası şampiyonalara hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.


- "Kara yolu trafiğe açık ve risk taşıyor"


Öncelikli hedeflerinin sporcuları uluslararası yarışmalara iyi şekilde hazırlamak olduğunu ifade eden Ören, şöyle konuştu:

"Şuan 9 sporcumuz milli takımla kamplarda çalışıyor. Çocukları en iyi şekilde müsabakalara hazırlamaya çalışıyoruz. Ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Çok zor şartlarda çalışmalarımızı yapıyoruz. Kara yolu trafiğe açık ve risk içeriyor. Hunilerle yolun bir kısmını kapatmaya çalışıyoruz ama bu yeterli olmuyor maalesef. Gelecek sene için yetkililerden tekerlekli kayak pistinin yapılması sözünü aldık."

Ören, kış sezonu için hazırlık yaptıklarını ve sporcuların geçen seneye göre daha iyi durumda olduklarını ifade etti.

Ülkeye daha fazla milli sporcu kazandırmak için uğraş verdiklerini vurgulayan Ören, sporculara sağladıkları desteklerden dolayı Kaymakamlık ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne teşekkür etti.

Sporculardan 14 yaşındaki Şennur Kartal ise asfalt yolda hazırlık yaparak geçen sene Türkiye şampiyonu olduklarını anlattı.

Bu başarının kendileri için önemli olduğunu dile getiren Kartal, "Olimpiyatlarda derece almak istiyoruz. Kara yolunda tekerlekli kayak antrenmanları yapıyoruz. Onun dışında koşu, sıçrama ve baton imitasyonu gibi antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Yüksekova'nın gurur olmak istiyoruz." dedi.

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HakkariTekerlekli KayakYüksekova
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