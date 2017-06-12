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Karabük Hatipoğlu Barajı ülke ekonomisine katkı sağlayacak

- DSİ Genel Müdürü Acu: - "Projenin tamamlanmasıyla 2017 birim fiyatları ile dekar başına 877,46 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 325 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor"

Karabük Hatipoğlu Barajı ülke ekonomisine katkı sağlayacak

KARABÜK (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Karabük'te yapımına devam edilen Hatipoğlu Barajı ve Sulaması inşaatı projesinin tamamlanmasıyla, 2017 birim fiyatları ile dekar başına 877,46 lira gelir artışı, ülke ekonomisine de yıllık 4 milyon 325 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Acu, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin yatırımlarıyla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini vurguladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "Gölsu Projesi" kapsamında Karabük'ün de nasibini aldığını belirten Acu, Karabük Hatipoğlu Barajı ve Sulaması inşaatı çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

- Ülke ekonomisine yıllık 4 milyon liralık katkı

Acu, proje kapsamında temelden yüksekliğinin 32,35 metre, 2,3 milyon metreküp biriktirme hacimli baraj ve 4 bin 930 dekar sulama şebekesi inşa edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Batı Karadeniz Gelişim Projesi (BAKGEP) kapsamında bulunan Karabük'te 2003-2019 yılları arasında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 205 bin kişiye ilave içme suyu sağlanası, 23 bin 630 dekar zirai alanın sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 24 milyon 30 bin lira gelir artışı, 65 adet yerleşim yerinin ve 2 bin 284 dekar arazinin taşkınlardan korunması, HES'lerin kurulu gücünün 113 MW'a çıkarılması ve 385 milyon kWh yıllık hidroelektrik enerjisi üretimi hedeflenmektedir."

Projede göl sahasındaki köy yolu rölekasyonunun tamamlanarak trafiğe açıldığını aktaran Acur, şu ifadeleri kullandı:

"Kondüvi ve menba batardosu tamamlanmış ve gövde dolgusuna başlanmıştır. Sulama şebekesinin ise ana hattı tamamlanmış olup yedek hatlar tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Projede baraj gövde dolgusu, dolusavak betonları yapılarak baraj tamamlanacak ve sulama şebekesi bitirilerek 2017 yılı sonunda tesislerin işletmeye açılması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasıyla 2017 birim fiyatları ile dekar başına 877,46 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 325 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor. Bu projenin yapılmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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