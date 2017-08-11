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Karabük merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu

- Karabük, İstanbul, Ankara ve Amasya'daki operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı

Karabük merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu

KARABÜK (AA) - Karabük merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet ve sahtecilik operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürülüğü ekipleri, yapılan çalışmalar doğrultusunda Karabük, İstanbul, Ankara ve Amasya'da Göç İdaresi̇ Müdürlükleri ile bazı kurumlara operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, Karabük Valiliği İl Göç İdaresi̇ yöneticisi ve iki çalışanı ile aralarında polis ve yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, şüphelilerin çalıştığı kurumlardaki bazı dijital doküman ve evraka el koydu.

Bu arada operasyon kapsamında 4 ki̇şi̇ni̇n daha arandığı öğrenildi.

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AmasyaAnkaraIstanbulKarabükKarabük Vali̇li̇ği̇ İl Göç İdaresi̇Rüşvet Operasyonu
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