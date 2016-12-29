Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

KARABÜK (AA) - Karabük'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bayır Mahallesi Gökalp Caddesi'nde ki tek katlı evinde yalnız yaşayan Tahsin Bilge'yi (60) bir süre göremeyen komşuları evine baktı.

Bilge'nin yatağında hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından beklenen cenaze aracı gecikince Bilge'nin cesedi, mahalleli tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürdü.

Bu arada Bilgen'le ilgilenen kimsesinin bulunmadığı, bu nedenle bakımsızlık ve soğuktan ölmüş olabileceği iddia edildi.







