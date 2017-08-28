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Karabük'te cinayet

- Kavga sırasında av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Karabük'te cinayet

KARABÜK (AA) - Karabük'te av tüfeğiyle vurulan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'ndeki evinden çıkan Erdi Bozkurt (27), TOKİ Blokları önünde aralarında husumet bulunan Kazım E. (35) ile karşılaştı.

Yaşanan kavgada, Kazım E. yanında bulunan av tüfeğiyle Bozkurt'a ateş etti. Bozkurt, tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bozkurt, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden bir otomobille kaçan Kazım E. ise polisin takibi sonucu, Yenice ilçesinde kırsal alanda yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
CinayetErdi BozkurtKarabükSilahlı Kavga
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