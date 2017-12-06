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Karabük'te ev yangını

- Dumandan etkilenen 95 yaşındaki ev sahibi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te ev yangını

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 95 yaşındaki ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Kavaklıdere Caddesi'nde Recep Avcı'ya (95) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden komşular, ev sahibi Avcı'yı dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Avcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Ev YangınıKarabük
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