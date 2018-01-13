Karabük'te hırsızlık operasyonu

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi'nde iki ayrı evde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, şüphelinin Uğur G. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alının şüphelinin evinde, girdiği adreslerden çaldığı para, ev ve ziynet eşyaları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Karabük Adliyesi'ne getirildi. Uğur G, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin, daha önceden de hırsızlık suçu işlediği belirtildi.