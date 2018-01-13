Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Karabük'te hırsızlık operasyonu

- İki evden para, ev ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Karabük'te hırsızlık operasyonu

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi'nde iki ayrı evde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, şüphelinin Uğur G. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alının şüphelinin evinde, girdiği adreslerden çaldığı para, ev ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Karabük Adliyesi'ne getirildi. Uğur G, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin, daha önceden de hırsızlık suçu işlediği belirtildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HIRSIZLIK OPERASYONUKarabük
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5