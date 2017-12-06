Karabük'te iş yeri yangını

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Orhan Yılmaz'a ait, oto yedek parçası satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden iş yeri sahipleri, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Polis, iş yerindeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin alevlerin etkisiyle sürekli patlaması dolayısıyla güvenlik önlemi alarak çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.
Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.