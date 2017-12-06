Karabük'te iş yeri yangını KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Orhan Yılmaz'a ait, oto yedek parçası satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın...

06 Aralık 2017 Çarşamba 22:18