Karabük'te "maketli" trafik uygulaması - Kentte, trafik kazalarının sık meydana geldiği "kara nokta" olarak tabir edilen bazı alanlara, gerçeğini aratmayan ve üzerinde güneş enerjisiyle çalışan siren bulunan "maket polis aracı" yerleştirildi - Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Kafkas: - "Amacımız trafik kazalarının önüne geçerek vatandaşlarımızın yolculuklarını sağlıklı bir şekilde tamamlamalarını sağlamak. Vatandaşlarımız üzerinde polisin denetim algısını oluşturmak amacıyla alışagelmiş durumdan daha farklı şekilde uygulama yapmak için bu araçlar kuruldu"

31 Ağustos 2017 Perşembe 13:42