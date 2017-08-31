KARABÜK (AA) - Karabük'te, trafik kazalarının sık meydana geldiği "kara nokta" olarak tabir edilen bazı alanlara "maket polis aracı" konuldu.
Gerçek polis aracını aratmayan, 3 boyutlu ve üzerinde güneş enerjisiyle çalışan siren de bulunan araçlardan biri, Karabük-Ankara karayolu Eskipazar ilçesi Üçevler mevkisine trafik kazalarının sık yaşlandığı noktaya yerleştirildi.
- "Maket araçlar sürücülerde her an denetim algısı oluşturuyor"
Karabük Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Yücel Kafkas, maket araçların sürücülerde her an denetim algısı oluşturduğunu söyledi.
Bayram yoğunluğu nedeniyle olabilecek kazaların önüne geçmek istediklerini anlatan Kafkas, "Amacımız trafik kazalarının önüne geçerek vatandaşlarımızın yolculuklarını sağlıklı bir şekilde tamamlamalarını sağlamak. Vatandaşlarımız üzerinde polisin denetim algısını oluşturmak amacıyla alışagelmiş durumdan daha farklı şekilde uygulama yapmak için bu araçlar kuruldu." diye konuştu.