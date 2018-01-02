Karabük'te restoran yangını

KARABÜK (AA) - Karabük'te yangın çıkan bir restoran, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kent Ormanı'ndaki mülkiyeti Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait olan ve bir kiracı tarafından işletilen ahşap restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Restorandaki müşterileri tahliye eden çalışanlar, durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla kontrol altına aldı. İş yerinin çevresindeki kızılçam ormanına sıçramadan söndürülen yangın nedeniyle restoran kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, olay yerinde bir süre soğutma çalışması yaptı.

Bu arada, yangını haber alıp olay yerine gelen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Vergili, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını, yangının ormana sıçramadan kontrol altına alındığını söyledi. Vergili, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade etti.