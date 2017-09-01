Karabük'te silahlı soygun girişimi

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir markete düzenlenen silahlı soygun girişimi, polis tarafından önlendi.

100. Yıl Mahallesi'ndeki markete gelen bir kişi, kasiyere tabanca doğrultarak kasadaki paraları istedi. Kasiyer, soyguncu ile bir süre mücadele ederek, paraları vermemek için direndi.

Kasiyere silahıyla vuran ve bir elde ateş eden soyguncuya, durumu fark eden yakınlardaki bir polis memuru müdahale etti.

Polis tarafından etkisiz hale getirilen ve isminin Volkan B. (32), elindeki silahın da kurusıkı tabanca olduğu öğrenilen soyguncu gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada soygun girişimi marketteki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Görüntülerde, soyguncunun markete girmesi ve elindeki poşeti kasiyere atarak paraları isteme anı yer alıyor.

Olay anında kasiyerin yanında duran bir kadının kaçmasının yanı sıra kasiyerle soyguncunun mücadelesi ve polisin müdahalesi de görüntülere yansıyor.





