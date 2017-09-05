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Karabük'te trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir üniversite öğrencisi öldü, iki kişi yaralandı

Karabük'te trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskipazar ilçesi çevre yolunda seyreden Tuğce Comart (22) yönetimindeki 06 D 1999 plakalı otomobil, Bahçepınar Mahallesi girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek, yoldan çıktı ve bir süre sürüklendikten sonra yaklaşık iki metreden Soğanlı Çayı'na devrildi.

Kazada, sürücü Comart olay yerinde hayatını kaybetti. Yanındaki Şevval Comart (18) ve Neslihan Işıklı (20) yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olan Comart'ın cenazesi ise Eskipazar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, olay yerinde inceme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
EskipazarKarabükTrafik KazasıTuğce Comart
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