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Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu'ya giden İsmail Alkan yönetimindeki 78 AJ 306 plakalı hafif ticari araç Karabük-Safranbolu yolunun Yeşil Mahalle mevkisinde...

Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu'ya giden İsmail Alkan yönetimindeki 78 AJ 306 plakalı hafif ticari araç Karabük-Safranbolu yolunun Yeşil Mahalle mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, demir korkuluklara çarparak, şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücüyle araçtaki Kübra Durmuş, Esra Kaplan ve Gamze Bilgiç yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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KarabükTrafik KazasıYaralı
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