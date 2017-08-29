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Karabük'teki cinayet

- Husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı

Karabük'teki cinayet

KARABÜK (AA) - Karabük'te, av tüfeğiyle bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde husumetli olduğu Erdi Bozkurt'u av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçarken yakalandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kazım Eken'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Eken, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soğuksu Mahallesi'nde dün Erdi Bozkurt (27) ile aralarında husumet bulunan Kazım Eken (35) arasındaki kavgada, av tüfeğiyle vurulan Bozkurt hayatını kaybetmişti. Olay yerinden otomobille kaçan Eken, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ile yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Av TüfeğiCinayetErdi BozkurtKarabükKazım Eken
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