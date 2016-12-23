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Karabük'ten Halep'e yardım tırı

- Safranbolu ilçesinde toplanan bir tır dolusu patates, battaniye, bebek maması ve bezi Halep'e gönderildi

Karabük'ten Halep'e yardım tırı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Halep'te abluka altında yaşayan savaş mağdurları için toplanan patates, battaniye, bebek maması ve bezinin bulunduğu yardım tırı bölgeye gönderildi.

Misak-ı Milli Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, yardımların belediye bünyesindeki Hayır Çarşısı vasıtasıyla toplandığını söyledi.

Yardımların her cuma devam edeceğini ifade eden Aksoy, "Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı olarak hemşerilerimizin ayni yardımlarını 3 haftadır birer tırla Halep'teki kardeşlerimize göndermeye devam ediyoruz. Biz Halep ve Suriye ile ilgili başta Türkmen kardeşlerimize ramazan ayında 'Çocuklar oruç tutamaz ki' projesi ile yine Bayırbucak Türkmenleri, Türkiye'ye göç etmiş Suriyeli kardeşlerimize 'Bir bere de sen ör' kampanyası gibi değişik isimlerle kampanya yapmaya devam etmiştik. Halep saldırılarından sonra da yardım çağrısını duyar duymaz Safranbolu olarak tekrar kollarımızı sıvadık ve bugün 3'üncü tırımızı Halep'e gönderiyoruz." diye konuştu.

Halep'e gönderilen tırda, 10 ton patates, 500 battaniye, biner paket bebek maması ve bezi, 100'er koli kışlık kıyafet ve çay, şeker, un ve benzeri gıda maddelerinin bulunduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Hayır Çarşısı, Karabük'te bu tür organizasyonların merkezi oldu. 3 haftada 3 tırı doldurup oraya gönderdi. Bu bir kadirşinaslık, bu bir vefa örneği, bu bir mazluma genel olarak Türk devleti, Türk milletinin göstermiş olduğu yardım ulaştırma, ihtiyacı giderme çabasının en güzel örneği."

Başbakanlık Müşaviri Sadettin Kılıç da belediye tarafından yapılan bu yardımların her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde bir tır dolusu yardım Halep'e yola çıktı.

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