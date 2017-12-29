Karabük'ün su ihtiyacı 2050'ye kadar güvence altına alınacak

KARABÜK (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Karabük-Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi’nde çalışmaların hızla devam ettiği bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, projeyle bölgenin su sorununa köklü bir çözüm getirilerek, Karabük’ün uzun vadeli içme suyunun güvence altına alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "DSİ'nin ülke genelinde tesis ettiği büyük su projelerinden biri olan Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi ile Safranbolu ilçesine günde 35 bin metreküp su temin edilecek. İnşa edilecek tesis ile bölgenin içme suyu sorunu tarihe karışacak. Yürütülen çalışmalar neticesinde yüzde 30 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı proje kapsamında çalışmalar hızla tamamlanarak, bölgenin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı garanti altına alınacak." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bölge için önemli bir projeyi daha hayata geçiyoruz. 35 milyon lira yatırım bedeline sahip Karabük-Safranbolu İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi ile bölgenin içme suyu problemi tarihe karışacak. 2019 yılında inşallah tesisleri hizmete almış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.