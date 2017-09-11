"Karaburun Sevdalıları"ndan temiz sahil için kampanya

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde "Karaburun Sevdalıları" adıyla sosyal medya grubu kuran 12 gönüllü, ilçedeki sahillerin temiz kalması için kampanya başlattı.

Aralarında ilçede esnaflık yapanların da bulunduğu "Karaburun Sevdalıları", kampanya kapsamında Yeniliman sahilini temizledi.

Sahilde bir araya gelen gönüllüler, çevreye atılan plastik şişe, naylon poşet, gıda atıkları ve diğer çöpleri topladı.

Gönüllüler, topladıkları atıkları çöp torbalarına doldurarak temizlik işçilerinin gelip almasını sağladı.

- Her hafta bir sahili temizleyecekler

Kampanyaya katılan Serdar Eruyar (59), eşinin Yenilimanlı olduğunu, Karaburun'u çok sevdiklerini ve iki yıl önce buraya yerleştiklerini belirtti.

Eruyar, "Herkes Karaburun'u çok seviyor ama iş 'Karaburun için ne yaptın?' sorusuna gelince hiçbir cevap veremiyorlar. Bizler de bir şeyler yapmanın peşine düştük ve bu kampanyayı başlattık, her hafta bir sahil ya da bölgeyi temizlemeyi amaçlıyoruz, her hafta sayımızın daha da artacağını umuyoruz." dedi.

Mehmet Şendil, Karaburun Saipaltı iskelesinde işletmeci olduğunu söyleyerek, "Karaburun'a Antalya'dan geldim. Çok seviyorum ve Karaburun'a işletmem dışında da katkı koymak istediğim için bu tür girişimlere destek vermeye ve katılmaya elimden geldiğince çalışıyorum." diye konuştu.

İlçedeki cami hoparlörlerinden yapılan anonsla kampanyadan haberdar olduğunu söyleyen Afet Balıkçı (73) da sahilde çevre temizliği yaptı. Balıkçı, ilçe sakinlerini kampanyaya katılmaya davet etti.







