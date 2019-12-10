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Karaca Alman porselen markasını satın aldı

- Almanya'da Köln ve Manheim'da 2 mağazası bulunan Karaca üçüncü mağazasını Berlin'de açtı - Karaca, Almanya’nın en eski ve yaşayan porselen markalarından biri olan 229 yıllık Weimar markasını bünyesine kattı

Karaca Alman porselen markasını satın aldı
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İSTANBUL (AA) - Almanya’da 2 mağazası bulunan Karaca üçüncü mağazasını Berlin’de açarken, Almanya’nın en köklü markalarından Weimar’ı bünyesine kattığını da açıkladı.

Karaca'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de mutfak ve sofra sektörünün önde gelen markalarından olan ve çatısı altında Karaca Home, Emsan, Jumbo ve CookPlus bulunan Karaca Grubu, hem Türkiye’de hem de yurt dışında yatırımlarına devam ediyor. Almanya’da üçüncü mağazasını açan Karaca, ünlü porselen markası Weimar’ı da satın aldı.

Karaca Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca, yurt dışında 12 ülkede 33 mağazaya ulaştıklarını, 2020'de 22 ülkede faaliyet göstermeyi hedeflediklerini söyledi. Karaca, "Türkiye'de hedeflerimize ulaştık. Dünyada da sofra ve mutfak kategorisinde ilk akla gelen marka olmak istiyoruz. Almanya'da da güçlü olduğumuz için burada bir genel merkez kurarak işe koyulduk. Önümüze Almanya’da 5 yılda 30 mağaza açma hedefi koyduk. Lojistik merkezimizi de Köln'e kurduk." ifadelerini kullandı.


- "229 yıllık marka artık Karaca çatısı altında faaliyet gösterecek"


1790'da kurulan Weimar markasını satın alma kararı verdiklerini söyleyen Fatih Karaca, 229 yıllık markanın da artık Karaca çatısı altında faaliyet göstereceğini açıkladı. Karaca, "Weimar, Almanya’nın en eski ve yaşayan porselen markalarından biri. 12 defa el değiştiren marka hep Almanlar tarafından satın alınmış. Müzayedelerin en değerli porseleni olarak bilinen Weimar, 2007'de Rosental Ailesi'nin olmuş. Adını Weimar şehrinden alan fabrikada 220 kişi çalışıyor." bilgilerini verdi.

Karaca'nın Almanya’nın Berlin şehrinde açtığı üçüncü mağazasında yüzlerce ürün yer alıyor. Takım ve tekli yemek takımları, pasta takımları, bardaklar, çatal-bıçak takımları, sofrada ihtiyaç duyulabilecek yardımcı ve dekoratif ürünler, küçük ev aletleri ve pişirme ürünleri ve Karaca Home’un yatak odası takımlarına kadar ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünler Almanya’daki Karaca mağazalarında bulunuyor.

Karaca Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da kampanyalarla birçok fırsat sunuyor. Super Cream Bone Plus Evlilik Paketi 549,95 Euro, Hatır Türk Kahvesi Makinesi 59,95 Euro, Brownwood Stone Granit Tencere ve Tava, Valeria Premium Evlilik Paketi 279,95 Euro ve Future Granit Tost Makinesi Karaca’nın Almanya mağazalarında evine özen gösterenleri bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
KaracaWeimar
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