Karaca avcısını

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaptığı kaçak avlarla ilgili sosyal medyada fotoğraf paylaşan kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 17 bin 694 lira cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal paylaşım sitesinde Devrek ilçesinde kaçak av fotoğraflarını paylaşan avcı hakkında yasal işlem yapıldı.

Konuyla ilgili incelemede, R.C. adlı kişinin sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarından, kaçak avlanma yaptığının tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Devrek ilçesinde vatandaşlardan gelen usulsüz karaca avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Şube Müdürlüğünce tahkikat başlatıldı. Usulsüz avcılıkla hız kesmeden mücadele eden İl Şube Müdürlüğü, tahkikat sonucu elde edilen veriler neticesinde usulsüz avlandığı tespit edilen R.C'ye 12 bin lira tazminat ile 5 bin 964 lira idari para cezası olmak üzere 17 bin 964 lira idari yaptırım uyguladı. Yaban hayatının korunmasının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar sürecektir."