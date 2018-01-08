Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı

ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezine ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karadağ'a yılın ilk karı düştü.

İlçeye 45 kilometre mesafedeki bin 919 rakımlı Karacadağ'ın zirvesi beyaza büründü. Kar kalınlığı kayak için yeterli olmamasına rağmen bazı ziyaretçiler kaymaya çalıştı.

Kayak merkezi işletmecisi Orhan Atilla, geçen yıl bu dönemlerde kar kalınlığının istenen seviyede olduğunu bu yıl ise yağışın çok geç başladığını söyledi.

Kar kalınlığının gerekli seviyeye ulaşması halinde pistte kayak yapılabileceğini anlatan Atilla, "Sezonu açtık sayılır, kar seviyesi istediğimiz düzeyde değil henüz. Önümüzdeki hafta kar yağışı bekleniyor, o zaman sezonu tam kapasite açarız. Kayak yapılabilmesi için kar kalınlığının 15 santimetre olması yetiyor, şu an ise yağış beklentilerimizin altında." dedi.