Karacan, Türk Kızılayı'nı ziyaret etti

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Gurur kaynağımız olan Kızılay, vatandaşımızın zihninde öyle bir yere gelmiştir ki sıkıntıya düşen gözlerin ilk aradığı kurumdur." dedi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sivil toplum ve halkla ilişkilerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kızılay'ın insanların güven ve itimadını sağlayarak, sadece ülkeye değil dünya çapında saygınlığa kavuştuğunu belirten Karacan, "Gurur kaynağımız olan Kızılay, vatandaşımızın zihninde öyle bir yere gelmiştir ki sıkıntıya düşen gözlerin ilk aradığı kurumdur." ifadesini kullandı.

İhtiyaç sahibine yardım etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Karacan, şunları kaydetti:

"Biz hükümet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kızılay'a her zaman destek olacağız. Vatandaşlarımızın da desteklerini hiçbir zaman esirgemeyeceğini çok iyi biliyorum. Bundan sonraki yapılacak çalışmalara yönelik ortak paydada buluşacağımız bir sinerji oluşturacağımıza inanıyorum. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı olarak süreç içerisinde karşılaşacağınız her türlü sorun ve taleplerinizle yakından ilgileneceğime emin olabilirsiniz."

Kızılay Genel Başkanı Kınık ise Karacan'ın göreve gelmesinden duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, "Sivil toplumla her zaman iç içe yaşamış birisi, bunu Kızılay ailesi olarak çok iyi biliyoruz çünkü kendisi Kızılayımızda üst kurul delegeliği görevinde de bulunmuştur. Kendisine nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

