Karacan'dan

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Eskişehir Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlık Müdürlüğünce "Ağaç Kesme Fidan Dik" sloganıyla yürütülen kampanyasına destek verdi.

Karacan, bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen fidan dağıtım etkinliğinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılının herkese hayırlar getirmesini diledi.

Orman Bölge Müdürlüğünün bu etkinliğiyle 3 bin fidan dağıtımını gerçekleştirdiklerini anlatan Karacan, "Benzer çalışmalar devam edecek. Vatandaşlarımızı bu anlamda bilinçlendireceğiz. Desteklerini esirgemeyen Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

Karacan, 2018 yılı bütçesinin belirlendiğine de değinerek, "Yeni yıl ile yatırımlar, illerimizde eksik gördüğümüz kısımların tamamlanması hususunda çalışmalarımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın talimatlarıyla yatırımlar sürecek. Ben zaten sahadayım. İncelemelerimizi yapıyoruz. Eskişehir'de gördüğümüz eksiklikler için de yatırımlar yapılacaktır." diye konuştu.

Fidan dağıtımı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ekinliğe Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel de katıldı.