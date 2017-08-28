Karadağ, Dünya Borsalar Birliği Yönetim Kurulu'na aday

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Dünya Borsalar Birliği'nin (World Federation of Exchanges-WFE) Yönetim Kurulu'na aday oldu.

AA muhabiri tarafından edinilen bilgilere göre, Karadağ, Dünya Borsalar Birliği'nin 6-8 Eylül'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek "Meclis ve Yıllık" toplantısına katılacak.

Karadağ, ABD, İngiltere, Çin ve Rusya'nın da içinde bulunduğu 67 ülkenin borsa başkanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıda Yönetim Kurulundaki "Avrupa-Orta Doğu-Afrika" temsilciliğine aday oldu.

Türk borsasının dünya liginde olmasının göstergesi ve tanıtımı açısından önem taşıyan bu yarış öncesinde Karadağ, bazı borsa başkanları ve WFE genel başkanıyla ikili görüşmeler yapacak ve Borsa İstanbul'un başarılarından bahsedecek. Uzmanlar, Karadağ'ın WFE Yönetim Kurulu'nda yer almasının diğer ülke borsalarıyla eğitim ve teknik iş birliklerini kolaylaştırabileceğini belirtiyor.



