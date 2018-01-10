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Karadağ'da AB üyeliğine destek artıyor

AB üyeliğine en yakın ülke olarak gösterilen Karadağ'da yapılan son kamuoyu araştırmasına göre halkın yüzde 62'si AB'ye üyeliği destekliyor.

Karadağ'da AB üyeliğine destek artıyor

PODGORİCA (AA) - Karadağ'da yapılan son kamuoyu araştırmasına göre halkın yüzde 62'si Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği destekliyor.

Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi (CEDEM) tarafından ülke genelinde yapılan araştırmanın sonuçları, başkent Podgorica'da düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

Araştırmada, Karadağ vatandaşlarının AB üyeliğine desteğinin son 6 ayda yüzde 6 artarak yüzde 62,2 seviyesine çıktığı ifade edildi. Araştırmaya katılanların yüzde 21,4'ünün AB üyeliğine karşı çıktığı belirtilirken, yüzde 16,4'lük kısmın ise görüş belirtmediği kaydedildi.

Kamuoyu araştırmasında katılımcılara ayrıca, bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarıyla ilgili soru da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 39,7'si eski başbakan Milo Djukanovic'i cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini kaydederken, Demokratların lideri Aleksa Becic ise katılımcıların yüzde 30'unun desteğini aldı.

Sırbistan'dan 2006'da ayrılarak bağımsızlığını kazanan Karadağ, 2008'de AB üyeliği için başvurdu. "Aday ülke" statüsünü 2010'da alan Karadağ, 2012'de katılım müzakerelerine resmen başladı.

Katılım müzakerelerinde 33 faslın 30'unu açan Karadağ, AB üyeliğine en yakın ülke olarak gösteriliyor.

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