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Karadağ'daki Türk yatırımları artıyor

- Karadağ Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansının verilerine göre, 2018 sonu itibariyle ülkedeki doğrudan Türk yatırımlarının değeri 165 milyon avroyu aştı

Karadağ'daki Türk yatırımları artıyor
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PODGORICA (AA) - Karadağ'daki doğrudan Türk yatırımlarının değeri 165,3 milyon avroya ulaştı.

Karadağ Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansının açıkladığı verilere göre, 2018 sonu itibariyle ülkedeki doğrudan Türk yatırımlarının değeri 165,3 milyon avroya çıktı.

Ülkedeki Türk yatırımlarının özelikle Karadağ'ın NATO üyeliği sonrasında önemli derece arttığına işaret edililen açıklamada, Karadağ'a sadece geçen yıl 53 milyon avro değerinde doğrudan Türk yatırımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin İtalya, Rusya, Sırbistan ve Macaristan'dan sonra Karadağ'a en çok yatırım yapan beşinci ülke konumunda belirtilirken, ülke genelinde 2 binden fazla Türk firmasının kayıtlı olduğu kaydedildi.

Ülkedeki Türk firmalarının büyük bir kısmının inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdikleri ifade edilirken, Türk firmalarının son dönemde turizm, tarım, enerji, altyapı ve bankacılık sektörlerine de yöneldikleri bildirildi.

Karadağ Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansının açıklamasında "Karadağ'ı Türk yatırımcıların gözünde cazip kılan, ekonomik kalkınma noktasında Balkanlar'daki lider ülke konumunda olmasıdır. Ayrıca Karadağ'ın Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecinde katettiği yol, NATO'ya üye olması ve avro kullanması da büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

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AçıklamaKaradağTürkiyeYatırım
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