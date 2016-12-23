Karadağlı gazeteciler güvenliklerinden endişeli

PODGORİCA (AA) - Karadağ Basın Sendikası Başkanı Marijana Camovic, 2013-2016 yıllarında ülkedeki basın kuruluşları ve gazetecilere yönelik 41 saldırı gerçekleştiğini belirterek, özellikle organize suç ve rüşvet konularını araştıran gazetecilerin güvenliklerinden endişe ettiğini söyledi.

Başkent Podgorica'da düzenlenen programda, "Batı Balkanlar'da Basın Özgürlüğü ve Gazeteci Güvenliği" konulu araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Karadağ'ın yanı sıra Bosna Hersek, Makedonya, Kosova ve Sırbistan'ı da kapsayan ve bu ülkelerdeki basın kuruluşları ile gazetecilerin durumunun değerlendirildiği raporda, Karadağ'da medyaya yönelik saldırıların son dönemde arttığına işaret edildi.

Camovic, burada yaptığı açıklamada, Karadağ'da 2013-2016 yıllarında basın kuruluşları ve gazetecilere yönelik 41 saldırı gerçekleştiğine vurgu yaparak, saldırıların yanı sıra ülkedeki gazetecilerin ekonomik anlamda da olumsuz koşullara sahip olduğuna dikkati çekti.

Karadağ'da, gazetecilere yönelik saldırıların bu kişilerin güvenliğini tehdit ettiğini dile getiren Camovic, özellikle organize suç ve rüşvet konularını araştıran gazetecilerin güvenliklerinden endişe ettiklerini söyledi.

Sendika bünyesindeki Gazetecilere Yönelik Saldırıları Araştırma Komisyonu Başkanı Nikola Markovic de Karadağlı Tufik Softic isimli gazetecenin daha önce iki kez saldırıya uğradığını anımsatarak, bu kişinin polis tarafından korunması uygulamasının da sona erdiğini kaydetti.

Karadağ Polisi tarafından Softic'e kimler tarafından ve neden saldırıldığının hiçbir zaman bulunamadığına dikkati çeken Markovic, "Bazı saldırılar da hala gün yüzüne çıkarılmadı. Dan gazetesi editörü Dusko Jovanovic'in öldürülmesi ve Vjesti gazetesine yapılan saldırı gibi." ifadelerini kullandı.