PODGORİCA (AA) - İslam'ın beş şartından biri olan hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek Karadağlı hacı adayları yola çıktı.

Sabah saatlerinde başkent Podgorica'daki Mehmet Fatih Medresesi'nde toplanan 83 hacı adayından oluşan kafile, yakınları tarafından uğurlandı. Karadağlı hacı adayları önce Arnavutluk'un başkenti Tiran'a, oradan da Suudi Arabistan'a gidecek.

Karadağ'dan kutsal topraklara giden en genç hacı adayı olan 22 yaşındaki Amar Hodzic'in erkek kardeşi Edvin, kardeşinin işitme ve konuşma engelli olduğunu söyleyerek, engellerine rağmen İslam'ın beş şartından biri olan hac vazifesini yerine getirecek olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Kardeşinin hac vazifesinin Allah katında kabul edilmesi temennisinde bulunan Hodzic, "Karadağ İslam Birliği'nin (Diyanet İşleri) diğer kurumlarla birlikte, tüm bireylerin topluma karışması, aynı imkanlara sahip olması için verdiği uğraş bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.