Karadeniz balıkçılar el emeği ahşap teknelerden vazgeçemiyor

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da, sayıları birkaçı geçmeyen ahşap tekne ustaları, tamamen el işçiliği ile 4,5 metreden 12 metreye kadar kayık ve küçük balıkçı tekneleri üreterek, balıkçıları denizle buluşturuyor.

Teknolojik gelişmelere rağmen Doğu Karadeniz'de ahşap kayık ve balıkçı tekneleri yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Bölgede ustalar tarafından her yıl küçük imalathanelerde tamamen el emeğiyle imal edilen yüzlerce kayık ve balıkçı teknesi denizle buluşuyor.

Giresun merkez Kumyalı Balıkçı Barınağında ahşap tekne imalatı yapan Necdet Özyazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36 yıldır mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Balıkçılık yaptığı sırada bu mesleği öğrendiğini ve zamanla ustalaştığını belirten Özyazıcı, "Usta olarak bu işi yapan yok gibi bir şeydi. Ben de meraklı olduğum için bu işe başladım. Zamanla da kendimi geliştirdim ve mesleğe dönüştürdüm." dedi.

- 12 metreye kadar tekne yapımı mümkün

Özyazıcı, 4,5 metreden 12 metrelik balıkçı teknelerine kadar her türlü ahşap kayık ve tekne yapabildiğini aktararak, "Daha çok küçük balıkçılara yönelik çalışıyoruz. 4,5 metreden 10, hatta 12 metreye kadar olan kayık ve balıkçı teknelerini yapıyoruz. Bizden istenilen tekne boyu neyse onu imalathanelerimizde üretmemiz mümkün." diye konuştu.

Kayık ve teknelerinin yapımlarının 20 gün ile 3 ay arasında sürdüğüne işaret eden Özyazıcı, "Kayık ve teknelerin yapımları gelen siparişlere göre değişiyor. Tamamen el emeğiyle yaptığımız için siparişi teslim etmemiz zaman alıyor. Örneğin bir küçük kayığı 20 günde yapabiliyorum ama 10-12 metrelik büyük teknenin yapımı 3 ay sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özyazıcı, çırak bulmakta zorlandıklarını, kendilerinden sonra bu mesleği sürdürecek kimsenin bulunmadığını söyledi.

- Ahşap teknelerden vazgeçemiyorlar

Ahşap tekne ustalığı yapan Murat Gül ise kendilerine daha çok kayık ve küçük balıkçı teknesi siparişlerinin geldiğini söyledi.

Gül, imalatın yanı sıra tamir ve bakım işleri de yaptığını ifade ederek, "Genelde balıkçı tekneleri siparişleri alıyoruz. Amatör tekneler, gezi tekneleri, balıkçı kayık ve tekneleri imal ediyoruz. Küçük ölçekli tekneler yapıyoruz. Bunun yanı sıra bakım ve onarım ustalığı da yapmaktayız." dedi.

Karadenizli balıkçıların teknolojik gelişmelere rağmen ahşap kayık ve teknelerden vazgeçmediğini, ancak imalat için uygun ortamları olmadığı için taleplere cevap vermekte zorlandıklarını dile getiren Gül, şunları söyledi:

"Balıkçımız ahşaptan vazgeçmiyor. O nedenle talepler var. Ama bunlara cevap vermekte zorlanıyoruz. İmalat yerlerimiz kısıtlı. Çok iyi çalışma ortamlarımız yok. O nedenle gelen taleplerin hepsini karşılayamıyoruz. Belli sayıda kayık ve balıkçı teknesi imal edebiliyoruz."