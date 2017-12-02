SAMSUN (AA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "CMK avukatlığı, horlanan, küçük görülen, adaletin önündeki formalite engel olarak gösterilmek istenen bir avukatlıktır. Bunu bu şekilde gösteren ve uygulayan da en azından tarihi bir gaflet içindedir." dedi.

Feyzioğlu, Samsun Barosunun ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen Karadeniz Baro Başkanları Toplantısı'nın açılışında, Türk avukatlarının kutup yıldızı gibi halka doğruyu göstermek zorunda olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinde "Türkiye Barolar Birliğinin her türlü siyasi parti ve particiliğin dışında olarak millete doğru bildiğini ne pahasına olursa olsun göstereceğini" söylediklerini aktaran Feyzioğlu, "Kutup yıldızı olacağız sözünü vermiştik. Bu sözü yerine getirmekte bahtiyar olduğumu bilmenizi istiyorum." ifadesini kullandı.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında görev yapan avukatlar için hayatın hiç kolay olmadığını belirten Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"CMK avukatlığı, horlanan, küçük görülen, adaletin önündeki formalite engel olarak gösterilmek istenen bir avukatlıktır. Bunu bu şekilde gösteren ve uygulayan da en azından tarihi bir gaflet içindedir. Çünkü CMK avukatlığı, Türkiye'de işkenceyi bitirmiş, polisi ve jandarmayı aklamış, karakolun görev sahasına çekilmesini sağlamış olan avukatlıktır. İnsan haklarını Türkiye'yi yerleştirmiş, herkese kendi sahasını hukuk içinde tanımlaştırmış avukatlıktır. CMK avukatlarına, sahada, karakolda, savcılıkta sabahlara kadar mücadele eden meslektaşlarımıza layık görülen nedir? Oturacak bir bank, içecek bir bardak su bile olmadan, bir taze kahve, yeni demlenmiş bir bardak çaydan bile mahrum edilerek kırık bir koltukta sabahlara dek çalışan avukatlara 'Şimdi git çağrılınca gelirsin' diyerek eziyet veriliyor. Bu böyle yürümez."

Başsavcılıkların Türkiye'de bölge toplantıları yaptığını anlatan Feyzioğlu, bu toplantılardaki en önemli meselenin ise CMK avukatlarının aldıkları ücret olduğunu savundu.

CMK avukatlarına ödenen ücrete itiraz eden ve bu konuyu görüşmek üzere Adalet Bakanlığına mektup yazdıklarını dile getiren Feyzioğlu, amaçlarının kavga etmek, şov ya da siyaset yapmak olmadığını, itibarsızlaştırma ve vatandaşın savunmasız bırakılmasını el birliği ile bertaraf etmek olduğunu söyledi.

Feyzioğlu, açılış töreninin ardından düzenlediği basın toplantısında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği belgelere ilişkin gelişmelerin kendi konusu dışında olduğunu kaydetti.