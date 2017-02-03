'Karadeniz bizi ayırmıyor, birleştiriyor'

ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, 3 Şubat 1992'de kurulan diplomatik ilişkilerin 25. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye-Ukrayna ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Aradan geçen 25 yılın tarihi açıdan çok kısa bir süre olduğunu, geniş bir perspektiften bakıldığında iki ülke ilişkilerinin zengin bir tarihi geçmişe dayandığını belirten Sybiha, 17. ve 18. yüzyıllardan bu yana Türkiye'nin Ukrayna'yı bağımsızlık mücadelesinde desteklediğini vurguladı.

İki ülke ilişkilerinin eşitlik, samimiyet ve karşılıklı saygıya dayanan stratejik ortaklık seviyesinde olduğunu vurgulayan Sybiha, "Bugün itibarıyla Türkiye, devletimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kesintisiz destek veren kilit bölgesel ortağımız haline gelmiştir. Kırım konusunda da Türkiye prensipli bir tutum sergilemektedir. Tüm seviyelerde siyasi diyaloğumuz da yoğun bir şekilde gelişmektedir." ifadesinde bulundu.

İki ülke cumhurbaşkanının eş başkanlığında düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) toplantılarının stratejik ortaklığın temel mekanizması olduğunu ifade eden Sybilla, bir sonraki toplantının bu yıl Kiev'de yapılacağını belirtti.

Sybilla, iki ülkenin yoğun siyasi diyalog içinde olduğuna dikkati çekerek bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YDSK vesilesiyle Ukrayna'ya yapması planlanan ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etti.

"Türkiye, Ukrayna'nın en çok ihracat yaptığı ikinci ülke"

Türkiye'nin 25 yıldır Ukrayna'nın kilit ticari ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Sybilla, "Ukrayna'nın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Türkiye geleneksel olarak ikinci sıradaki yerini korumaktadır." ifadesini kullandı.

"Karadeniz'in bizi ayırmadığını, tam tersine birleştirdiğini hissetmeliyiz"

İki ülkenin mevcut kardeşlik ve dostluk ilişkilerini korumayı ve daha da derinleştirmeyi görev edindiğini belirten Sybilla, şunları kaydetti:

"Yüksek teknolojiler, havacılık, uzay ve savunma alanlarında Ukrayna'nın bilim ve teknoloji potansiyeli ile Türkiye'nin sanayi potansiyelini birleştirme zamanı geldi. Kilit stratejik ortağımız olan Türkiye ile siyasi, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğimizin devamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Ukrayna ve Türk halkları, Karadeniz'in onları birbirinden ayırmadığını, tam tersine birleştirdiğini hissetmelidir."

Ortak kültürel değerler

Türkiye'nin Ukrayna için güvenilir bir dost ve stratejik ortak olduğunu belirten Sybilla, Türkiye ile yapıcı ilişkileri geliştirmek istediklerinin altını çizdi.

Sybilla, iki ülke halklarının tarih ve zihniyet açısından çok yakın olduğunu ve bunun hem dilde, hem de kilim, kıyafet ve çanak gibi eşyalarda rastlanan desenlerde ve sembollerde kendini gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunarken protokol hediyesi olarak bir topuz takdim ettiğini belirten Sybilla, şöyle devam etti:

"Bu hediyeyi özellikle seçmiştim. Çünkü topuz, hem Ukrayna'da hem de Türkiye'de siyasi liderin ve başkomutanın iktidarının, namusunun ve şerefinin sembolüdür. Bu da ortak tarihi mirasımızın başka bir göstergesidir. Bu hediye, Ukrayna'daki anlamıyla, bundan sonra da ağır iktidar yükünü şeref ve onurla, yani tam sizin cumhurbaşkanınızın yaptığı gibi, taşımaya devam etmeyi dilemek anlamına gelmektedir."