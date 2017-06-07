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'Karadeniz çektirmeleri' kadınların elinde şekilleniyor

Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla yıllarca boğuştuktan sonra kıyıya çekilen ve günümüzde unutulmaya başlayan "çektirmeler", maketleri yapılarak yaşatılmaya çalışılıyor.

'Karadeniz çektirmeleri' kadınların elinde şekilleniyor

SİNOP - Gökhan Gücüklüoğlu

Karadeniz'de yüz yıllar boyu balıkçılık ve taşımacılıkta kullanılan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan "çektirmeler", balıkçı kenti Sinop'un Gerze ilçesinde açılan kursta maketleri yapılarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Karadeniz insanının denizcilik tecrübesiyle şekillenen, azgın dalgalara dayanıklı, bir dönem Karadeniz sularında binlercesi salınan çektirmeler, yerini modern teknelere bırakırken kızağa çekilerek unutulmaya başladı.

Osmanlı donanmasında yer alan, tarihi kayıtlarına göre 19. yüzyılda ticari nakliyede en çok kullanılan gemi türü olan çektirmelere günümüzde artık rastlanılmazken, unutulan çektirmeler, Gerze'de açılan kursta kadınların elinde adeta yeniden şekilleniyor.

Gerze Belediyesi ve İŞKUR tarafından ortaklaşa açılan kursta kadınlar, yörenin tekne modellerinin maketlerini geleceğe taşımak için yapıyor.

"Bu kadar başarılı olacaklarını beklemiyordum"

Kurs usta öğreticisi Şafak Okvuran, AA muhabirine, unutulan tekne modellerinin yaşatılması ve kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla kursun düzenlendiğini söyledi.

Karadeniz'de geçmişte var olan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş tekne modellerinin kadınların ellerinde tekrar canlandırıldığını ifade eden Okvuran, bunların başında yöreye özgü taka ve çektirmelerin geldiğini belirtti.

Kursa katılan ev hanımlarının çok güzel eserler ortaya koyduklarını anlatan Okvuran, "Bu kadar başarılı olacaklarını açıkçası ben de beklemiyordum." dedi.

Ortaya çıkan tablonun kendisini şaşırttığını ifade eden Okvuran, şöyle konuştu:

"İlk başlarda kadınların bu işi yapabileceği noktasında endişe yaşadım ancak kurs başladığında gördüm ki kadın arkadaşlarımız erkeklere göre daha becerikliler. Özellikle evde dikiş makineleriyle içli dışlı olan kadınlarımız buraya geldiklerinde zorluk yaşamadılar çünkü burada da evdeki gibi bir yeri geldiğinde bir makineyle çalışıyorlar. Bunun yanında el becerileri çok üstün. İnce ayrıntılara çok özen gösteriyorlar. Sonuçta ortaya koydukları bir sanat eseri. Bu anlamda ince düşünceye sahip olmaları onlara avantaj sağlıyor."

"Şu an çoğu tekne modellerini yapacak duruma geldik"

Kursiyerden ev hanımı Hülya Ballıoğlu, ilçelerinde böyle bir kursun açılmasından son derece memnun olduklarını söyledi.

Öğrenme aşamasında biraz zorlandığını ama daha sonrasında yaptığı işten keyif almaya başladığını anlatan Ballıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemiz böyle bir kurs açılacağı duyurusu yaptıktan sonra başvuru yapmak istedim. İyi ki de başvurmuşum. İlk başlarda biraz zorlandım ama sonrasında işimi sevmeye başladım. Şu an geldiğimiz noktada artık çoğu tekne modellerini yapacak duruma geldik. Açıkçası artık evde duramıyorum. Burada çalışmak keyif veriyor."

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Anahtar Kelimeler:
çektirmeKaradenizMaketTürkiye
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