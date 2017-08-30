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Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

- Trabzon, Giresun, Samsun, Artvin, Ordu ve Rize çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Trabzon, Giresun, Samsun, Artvin, Ordu ve Rize çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan "meteorolojik uyarı"ya göre, Doğu Karadeniz kıyılarındaki gök gürültülü yağışın, yarın Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin'in kıyı ilçeleriyle orta ve doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece yarısından sonra Samsun çevrelerinde beklenen yağışların da Çarşamba, Terme, Tekkeköy, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Kuvvetli YağışMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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