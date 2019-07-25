Karadeniz Mutfağı’nın Anadolu Yakasındaki en özel adresi

Moda, eğlence ve lezzeti denize nazır konumda sunan İstMarina Alışveriş Merkezi bünyesinde bulunan başarılı restoranlarla dikkat çekiyor. AVM’nin gözde mekanlarından Karadeniz lezzetlerini barındıran Miela kısa sürede adından övgüyle söz ettirmeyi başardı. İstanbullulara şık bir ortamda Karadeniz’in en çok özel lezzetler sunan restoran, profesyonel şeflerin sunumuyla adalar manzarası eşliğinde yemeği şık ve keyifli bir hale getiriyor.



'Karadeniz yemeği' açığını kapatacak



Miela’nın Karadeniz’in enfes lezzetlerinin yer aldığı menüsünde, Türkiye’nin farklı 24 ilinden getirilen tamamı doğal ürünlerle hazırlanan kuymaktan hamsi pilavına, turşu kavurmadan pideye, karalahana sarmasından geleneksel kahvaltıya kadar sayısız Karadeniz lezzeti bulunuyor. Anadolu Yakası’nın ‘Karadeniz yemeği’ açığına çözüm olmak misyonuyla yola çıkan restoran, kısa süre önce açılmış olmasına rağmen büyük ilgi görüyor. Beslenme alışkanlıklarının hızla değiştiği bir ortamda geleneksel ve sağlıklı yemekleri orijinal formunda sunmak amacıyla hizmet veren restoran, Karadeniz mutfağının Anadolu yakasındaki en özel adresi olmayı hedefliyor.







‘En İyi Karadeniz Restoranı’ ödülünün sahibi



İstanbul’un değerlerini tanıma, yaşatma ve onore etmek adına yeni bir proje olarak hayata geçirilen İstanbul Şehir Ödülleri’nde Karadeniz mutfağı ile hizmet veren Miela Restaurant ‘En İyi Karadeniz Restoranı’ ödülüne layık görülmüştü.



Ünlü marka ve konseptleriyle dikkat çekiyor



Anadolu yakasının sahil cephesi en geniş alışveriş merkezi olma özelliğine sahip İstMarina Alışveriş Merkezi’nde ünlü markalar yeni konseptleri ve en yeni koleksiyonları ile yer alıyor. Zengin marka karmasının yanı sıra 2 bin araç kapasitesine sahip otopark alanı, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal donatı alanı bulunuyor. Dünya mutfaklarından çok seçenekli restoranları, günün her saatinin keyfini çıkarmayı sağlayacak kafeleriyle ziyaretçilerine çeşitli alternatifler sunan İstMarina Alışveriş Merkezi, kapalı alan konforunu ve açık alan ferahlığını aynı anda yaşatıyor.