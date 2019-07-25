Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin dünya
“Anız yakılmasına 'dur' demeliyiz“
Anız yakımına 'dur'!
Yine dünya şampiyonu!
Yine dünya şampiyonu!
Nasıl rekor kırdı!
Nasıl rekor kırdı!
Hüseyinbey bir ilk
“Hüseyinbey“ bir ilk
Koşan Sektörde Düşüyor
Koşan Sektörde Düşüyor

Karadeniz Mutfağı’nın Anadolu Yakasındaki en özel adresi

“Deniz üstü alışveriş” mottosuyla yola çıkan, Anadolu Yakası’nın sahil cephesi en geniş alışveriş merkezi İstMarina, bünyesindeki ödüllü restoranlarla lezzet kavramını yeniden tanımlıyor. Kısa süre önce AVM’de Karadeniz Mutfağı’nın eşsiz lezzetleriyle hizmet vermeye başlayan Miela Restaurant benzersiz lezzetleri, sunduğu hizmet kalitesi ve otantik mekanıyla Anadolu Yakası’nın gözde mekanlarından biri oldu.

Karadeniz Mutfağı’nın Anadolu Yakasındaki en özel adresi
banner17

Moda, eğlence ve lezzeti denize nazır konumda sunan İstMarina Alışveriş Merkezi bünyesinde bulunan başarılı restoranlarla dikkat çekiyor. AVM’nin gözde mekanlarından Karadeniz lezzetlerini barındıran Miela kısa sürede adından övgüyle söz ettirmeyi başardı. İstanbullulara şık bir ortamda Karadeniz’in en çok özel lezzetler sunan restoran, profesyonel şeflerin sunumuyla adalar manzarası eşliğinde yemeği şık ve keyifli bir hale getiriyor.

'Karadeniz yemeği' açığını kapatacak

Miela’nın Karadeniz’in enfes lezzetlerinin yer aldığı menüsünde, Türkiye’nin farklı 24 ilinden getirilen tamamı doğal ürünlerle hazırlanan kuymaktan hamsi pilavına, turşu kavurmadan pideye, karalahana sarmasından geleneksel kahvaltıya kadar sayısız Karadeniz lezzeti bulunuyor. Anadolu Yakası’nın ‘Karadeniz yemeği’ açığına çözüm olmak misyonuyla yola çıkan restoran, kısa süre önce açılmış olmasına rağmen büyük ilgi görüyor. Beslenme alışkanlıklarının hızla değiştiği bir ortamda geleneksel ve sağlıklı yemekleri orijinal formunda sunmak amacıyla hizmet veren restoran, Karadeniz mutfağının Anadolu yakasındaki en özel adresi olmayı hedefliyor.



‘En İyi Karadeniz Restoranı’ ödülünün sahibi

İstanbul’un değerlerini tanıma, yaşatma ve onore etmek adına yeni bir proje olarak hayata geçirilen İstanbul Şehir Ödülleri’nde Karadeniz mutfağı ile hizmet veren Miela Restaurant ‘En İyi Karadeniz Restoranı’ ödülüne layık görülmüştü.

Ünlü marka ve konseptleriyle dikkat çekiyor

Anadolu yakasının sahil cephesi en geniş alışveriş merkezi olma özelliğine sahip İstMarina Alışveriş Merkezi’nde ünlü markalar yeni konseptleri ve en yeni koleksiyonları ile yer alıyor. Zengin marka karmasının yanı sıra 2 bin araç kapasitesine sahip otopark alanı, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal donatı alanı bulunuyor. Dünya mutfaklarından çok seçenekli restoranları, günün her saatinin keyfini çıkarmayı sağlayacak kafeleriyle ziyaretçilerine çeşitli alternatifler sunan İstMarina Alışveriş Merkezi, kapalı alan konforunu ve açık alan ferahlığını aynı anda yaşatıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Miela RestaurantKaradeniz YemekleriKaradeniz Mutfağıİstmarina AVM
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5