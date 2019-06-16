Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası yıllık toplantısı

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, "Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın (KTKB), özel sektörün finansmana erişimindeki engelleri kaldırmak adına, risk paylaşım mekanizmaları, yerel para biriminden sağlanan krediler, kurumsal krediler, proje ve ticaret finansmanı olmak üzere çok çeşitli finansman araçlarıyla desteğini sürdürmesinden son derece memnunuz." dedi.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu KTKB'nin 2019 Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı, Bülent Aksu’nun başkanlığında İstanbul'da yapıldı.



Aksu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, KTKB'nin, 20 yıllık faaliyet süreci boyunca sağlam bir bölgesel kalkınma bankasına dönüştüğünü ifade ederek, "KTKB'nin, özel sektörün finansmana erişimindeki engelleri kaldırmak adına, risk paylaşım mekanizmaları, yerel para biriminden sağlanan krediler, kurumsal krediler, proje ve ticaret finansmanı olmak üzere çok çeşitli finansman araçlarıyla desteğini sürdürmesinden son derece memnunuz." diye konuştu.





- "Banka, 6,4 milyar avro finansman sağladı"





Bülent Aksu, bankanın kümülatif finansman tutarının 6,4 milyar avroya ulaştığını belirterek, bu tutarın finansal sistem içinde küçük görünse de kalkınmaya olan katkıları nedeniyle kıymetli olduğunu vurguladı.



Aksu, "Banka, bölgenin yeni dinamiklerine uyum gösterebilecek ve finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterli kapasiteye sahiptir. Bankanın yeni stratejisinde belirlenen hedefler bu amaçla önemli bir rol oynayacaktır." dedi.





- Guvernörler, görüşlerini beyan etti





Açılış oturumunda KTKB'ye üye Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan'dan bakan yardımcısı ve merkez bankası başkanı seviyesindeki guvernörler ile gözlemci statüsündeki kuruluşlardan gelen yetkililer, görüşlerini beyan etti.



Toplantı, KEİ Daimi Sekretaryası'ndan Genel Sekreter Michael Christides, KEİ Parlamenter Asamblesi'nden Genel Sekreter Yardımcısı Daniel Dulca, Avrupa Yatırım Bankası'ndan Massimo D'Eufemia, Uluslararası Yatırım Bankası Yönetim Kurulu'ndan Rumyana Kyuchukova, Nordik Yatırım Bankası Genel Danışmanı Heikki Cantell, Vnesheconombank'tan Lidia Guryeva, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Burhanettin Aktaş tarafından gerçekleştirilen konuşmalar ile devam etti.

Toplantıya katılan bankanın eski yöneticilerine, KTKB'nin bugüne gelmesindeki çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.







- Türkiye'deki projelere 1,1 milyar avro finansman sağladı





Verilen bilgiye göre, 1999 yılında faaliyete başlayan KTKB'nin merkezi Selanik’te bulunuyor. 11 ülkenin hissedarı olduğu banka, Karadeniz bölgesinin ekonomik kalkınmasını sağlamak ve üye ülkelerin geçiş sürecine katkıda bulunmak amacıyla üye ülkelerdeki projeler ve üye ülkeler arasındaki ticari faaliyetler için bankacılık hizmetleri sunuyor.



Banka, bugüne kadar Türkiye’deki projelere 1,1 milyar avro düzeyinde finansman sağlarken, üyelerine toplam 6,4 milyar avro fon imkanı sundu.

