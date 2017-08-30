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Karadeniz'de 146 kaçak göçmenin yakalanması

- Kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla Romanya'ya geçirmek isteyen 2 organizatör tutuklandı

Karadeniz'de 146 kaçak göçmenin yakalanması

BARTIN (AA) - Yasa dışı yollarla 146 kaçan göçmeni Romanya'ya geçirmek isteyen 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kastamonu'dan 146 kaçak göçmeni yasa dışı yollarla Romanya’ya götürmek isteyen 2 organizatör, Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Veysel Dağlı ve Server Özer, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dün, Kastamonu'dan kaçak yollarla Romanya'ya gitmek isteyen 146 kaçak göçmen, bindikleri balıkçı teknesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalanmıştı.

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