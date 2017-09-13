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Karadeniz'de 153 kaçak göçmen kurtarıldı

- Romanya sahil güvenlik ekipleri, Karadeniz'de bir teknede bulunan 153 kaçak göçmeni kurtardı

Karadeniz'de 153 kaçak göçmen kurtarıldı

CONSTANTA (AA) - Romanya'da sahil güvenlik ekiplerinin, Karadeniz'de mahsur kalan bir teknede bulunan 150'den fazla kaçak göçmeni kurtardığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Cristian Cicu, Constanta limanında karaya çekilen eski teknede, ilk sayımlara göre 53'ü çocuk 153 kaçak göçmen bulunduğunu aktardı.

Yetkililerin tekneyi ilk olarak salı sabahı Romanya karasularında tespit ettiğini belirten Cicu, teknenin yardım sinyali göndermesi üzerine iki sahil güvenlik botunun denize açıldığını ancak yüksek dalgalar ve şiddetli rüzgarın tekneye ulaşılmasını geciktirdiğini kaydetti.

Teknenin, sabah saatlerinde başkent Bükreş'in 250 kilometre doğusundaki Constanta kentindeki limana çekildiği öğrenildi.

Romanyalı yetkililer, Karadeniz üzerinden Romanya'ya geçmeye çalışan kaçak göçmen sayısının son zamanlarda arttığını bildirdi.

Hafta sonu Romanya ve Bulgaristan sahil güvenlik ekipleri, Karadeniz'de 217 kaçak göçmeni taşıyan iki tekneyi engellemişti. Romanya sahil güvenlik ekipleri, Karadeniz'de 3 Eylül'de 87, ağustos ayında 70 kaçak göçmenin bulunduğu balıkçı teknelerini durdurmuştu.


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GöçmenKaradenizRomanyaSahil Güvenlik
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