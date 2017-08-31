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Karadeniz'de balıkçılar gecikmeli "vira bismillah" diyecek

- Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Aydemir: - "1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na denk gelmesi ve bölgede hava şartlarının kötü olmasından dolayı balıkçılarımız sezona bir kaç gün gecikmeli olarak başlayacak" - Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arslan: - "Ordu ve Giresunlu balıkçılar ortak karar aldı. Sezona bir kaç gün gecikmeli başlayacak"

Karadeniz'de balıkçılar gecikmeli

ORDU/GİRESUN (AA) - Orta ve Doğu Karadenizli balıkçılar, sezon başlangıcı olan 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na denk gelmesi ve hava şartlarının olumsuz gitmesi nedeniyle sezona bir kaç gün gecikmeli başlayacak.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, AA muhabirine, 15 Nisan'da av yasağının başlamasının ardından ağ onarımı ve tekne bakımı yapan balıkçıların hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Tüm balıkçıların sezon öncesi hazırlıklarını eksiksiz yerine getirdiğini ifade eden Aydemir, "Ancak 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na denk gelmesi ve bölgede hava şartlarının kötü olmasından dolayı balıkçılarımız sezona bir kaç gün gecikmeli olarak başlayacak." dedi.

Balıkçıların bir iki gün Kurban Bayramı'nı ailelerinin yanında geçireceğini kaydeden Aydemir, "İnşallah daha sonra tüm balıkçılarımız denizde olacak. Temennimiz hava şartlarının da avcılığa uygun olması yönünde." diye konuştu.

Karadenizli balıkçıların "vira bismillah" demeye 2-3 Eylül'de hazırlandığını kaydeden Aydemir, "Bizler de yeni sezon öncesi çok heyecanlıyız. İnşallah tüm balıkçılarımız adına sezon bol ve bereketli geçer. Tek ümidimiz denizden istediğimiz şekilde balık çıkması. Bu sezon başta palamut olmak üzere hamsiden yana da umutluyuz." şeklinde konuştu.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan ise olumsuz hava şartları ve Kurban Bayramı dolayısıyla balıkçıların denize açılmayacağını söyledi

Balıkçıların Ordu ve Giresun bölgesinde balık avına tam anlamıyla başlamasının pazartesi gününü bulabileceğini dile getiren Arslan, "Bölgemizde durum bu şekilde, avcılık biraz gecikecek. Ancak batı bölgelerimizde av başlayabilir. Ordu ve Giresunlu balıkçılar ortak karar aldı. Sezona bir kaç gün gecikmeli başlayacak." dedi.

Arslan, tezgahların ise bayram sonrası şenleneceğini ifade ederek, "Vatandaşlarımız Kurban Bayramı sonrası ucuz balık yeme fırsatı bulabilir." diye konuştu.

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Av SezonuGiresunKaradenizOrdu
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