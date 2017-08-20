ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi sandallarla Karadeniz'e açılan amatör balıkçıların oltalarına çingene palamutları takıldı.

Karadeniz'de çapari ile avlanma yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından balıkçılar, Alaplı Balıkçı Barınağından sandallarıyla sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e açıldı.

Balıkçıların oltalarına takılan sezonun ilk palamutları, tezgahlarda 10 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çingene palamudunu 10 liradan tezgahlarda satışa sunmaya başladıklarını söyledi.

Bu sezon Karadeniz'de palamut bereketi yaşanacağını ifade eden Yazgan, şöyle konuştu:

"Sezonun ilk palamutlarını tezgahta satmaya başladık.Bu yıl balık sezonunun bereketli geçmesini umut ediyoruz. 1 Eylül'de tüm av yasağının kalkmasıyla büyük gırgırlar ve kayıklarla Karadeniz'e açılacağız. Bol palamutlu bir sezon olmasını diliyoruz."







