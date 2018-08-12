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Karadeniz'de sağanak etkili olacak

- Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Karadeniz'de sağanak etkili olacak

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

- Bölgelere göre hava durumu

Karadeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, doğusunda aralıklı sağanak görülecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2-4, sabah doğusu 5 kuvvetinde, dalga boyu 1-2 metre olacak.

Az bulutlu havanın etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde, rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde eserken dalga boyu 1-2 metreyi bulacak.

Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4-6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3-5, kuzeyi de yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1,5-2,5 metre arasında gerçekleşecek.

Akdeniz Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3-5, Doğu Akdeniz'de batı ve güney batıdan sabah saatlerinde yer yer kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga boyu ise 1-2 metre arasında değişecek.

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