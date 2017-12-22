Karadeniz'de yürütülen terör operasyonları

ORDU (AA) - Ordu Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz'de yürütülen terör operasyonlarına ilişkin, "İstihbarat faaliyetlerimize ağırlık veriyoruz ya teslim olacaklar ya ölecekler." dedi.

Yavuz, Ünye Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Yavuz, Karadeniz'de yürütülen terör operasyonlara yönelik bir soruya "Terör örgütleri eliyle Türkiye Cumhuriyeti terbiye edilmek isteniyor." yanıtını verdi.

Yavuz, 7 Haziran seçimlerinden sonra 10 terör örgütünün ortak eylem kararı aldığını ifade ederek "Bundan anlaşılıyor ki bu küresel bir saldırının bir parçası. Dün hiçbir zaman bir araya gelmeyecek diye düşündüğümüz terör örgütleri 7 Haziran seçimlerinden sonra bir araya geldi." diye konuştu.

Terör örgütü PKK’nın Karadeniz Bölgesi’ne açılma çalışmalarının olduğunu da belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Amaçları Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemek, yeniden kıyam ve dirilişine engel olmak. Bunu ancak iç karışıklıkla yapabilirler. Bizim tarihimizde dıştan yıkımlar olmamıştır, iç kargaşalarla olmuştur. Baktılar ki hendek çukur olmuyor, FETÖ çıktı ortaya. PKK’nın amacı Türkiye'nin gücünü azaltmak yok etmek, mümkünse de Karadeniz Bölgesi’ne açılımı sağlamak. Karadeniz'de PKK’nın eyalet şeklinde bir yapılanma çalışması var. Karadeniz’de başarılı olabilme şansları var mı? Güneydoğu’da olamadıklarına göre burada olma şansları yok. Amaçları tedirgin edip korkutmak. Burada başarılı olabilmek gibi bir şansları yok."

- "Ya teslim olacaklar ya ölecekler"

Yavuz, Karadeniz Bölgesi’nde ne PKK'ya ne de terörün herhangi bir uzantısına asla izin verilmeyeceğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Benim yeteri kadar PKK ve terör hakkında uzmanlığım var. 10 yıl doğuda çalışmış birisiyim. Ordu kırsalında 2017 yılı içerisinde bir PKK grubu olmadı. Ama sürekli Giresun ve komşu illerimiz ile beraber güvenlik güçlerimizle operasyonlarımızı sürdürdük. İstihbarat faaliyetlerimize ağırlık veriyoruz. Girdikleri anda da kellelerini alacağız. Bu konuda herhangi bir tereddüt içerisinde değiliz. Çünkü ya teslim olacaklar ya ölecekler. Bunun başka bir seçeneği yok. Biz teröriste şefkat ve merhamet gösterecek halde değiliz. Onlar gelir ya devletin şefkatli kollarına, adalete teslim olur ya da sonları ölümdür."

Vali Yavuz, terör örgütü mensuplarının ortalama örgütte kalma sürelerinin 1 yılı geçmediğine de işaret ederek şunları kaydetti:

"Nihayetinde bu acı sonu biz istemeyiz, kimse ölmesin. Biz kimsenin ölmesinde mutlu olmayız. Ama devletinde asli görevi güvenlik sağlamaktır. Bu konuda duygusal davranmaya gerek yok. Kim bizi öldürmeye geliyorsa o cezasını çekecektir. O yüzden de vatandaşlarımız son derece rahat olsunlar. Herhangi şüphelendikleri bir surum olduğunda da ihbar hatlarımızdan bizlere ulaşsınlar. Ordu açısından tedbirlerimizi almış durumdayız. Giresun’da da iki terörist yakalandı. Karadeniz’de biz PKK’nın ya da uzantısının faaliyet göstermesine asla izin vermeyiz."



