Karadeniz'in 30 yıllık

ZONGULDAK (AA) - Karadeniz'de 30 yıl sonra avlanan uskumru, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçı tezgahlarında kilosu 25 liradan yerini aldı.

Av sezonu açılmasıyla Alaplı Balıkçı Barınağı'ndan Karadeniz'e açılan balıkçı tekneleri, 30 yıl sonra Karadeniz'de avlanmaya başlanan uskumru ile döndü.

Balıkçı tezgahlarında palamutun yerini alan uskumru, kilosu 25 liradan en çok tüketilen balık oldu.

Balıkçı Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de 30 yıl sonra uskumru çıkmasının balıkçıları mutlu ettiğini söyledi.

Tezgahlarda palamudun yerini uskumrunun aldığını ifade eden Yazgan, şöyle konuştu:

"Alaplı'da balıkçı tezgahlarında şu an en çok tüketilen balık uskumrudur. Yaklaşık 30 yıldır Karadeniz'den uskumru avlanamıyordu. Karadeniz'e açılan balıkçılar bol miktarda uskumru ile kıyıya dönüyorlar. Balık sezonun açılmasıyla tezgahlarda palamut bolluğu yaşanırdı. Ancak bol miktarda avlandığı için vatandaş da uskumruyu daha çok tercih ediyor. Uskumru'dan kilograma 6 tane giriyor. Yemesi palamuttan daha lezzetli bir balık."

Balık pazarına gelen Recep Öztürk de balıkçı tezgahlarında uzun yıllardır uskumru göremediklerini belirterek, "Uskumru çok sevilen bir balıktır. Karadeniz'de avlanamıyordu. Tezgahlarda görünce hemen almak istedim." diye konuştu.

